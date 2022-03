Gravina attacca la Superlega: “Può segnare il fallimento del calcio”

Negli ultimi giorni la questione Superlega è tornata al centro dei dibattiti di politica sportiva. Complici anche le parole del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, il progetto sembra aver trovato nuovo vigore, tornando a spaventare le maggiori istituzioni del calcio europeo.

Proprio di questo ha parlato anche Gabriele Gravina, intervenuto oggi ai microfoni di “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. Il presidente della FIGC è tornato a criticare aspramente il progetto Superlega, considerato pericoloso per il futuro del calcio:

“Sotto il profilo economico-finanziario abbiamo problemi serissimi e qualcuno pensa che la Superlega sia la soluzione, invece è la risposta peggiore. Il problema reale del calcio non è la mancanza di risorse finanziarie, ma l’utilizzo delle stesse. Bisogna superare un format superato, valorizzare il brand, cercare nuovi progetti e invece si sceglie la strada più breve, andando a caccia di nuove risorse che potrebbero addirittura segnare il fallimento del calcio, perché in realtà vanno messi sotto controllo i costi di gestione. Faccio un appello al buon senso, alla capacità di questi imprenditori di accantonare questa idea fallimentare, inutile e dannosa, concentrandosi invece per dare un contributo al calcio sotto altri profili”.