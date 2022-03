Inzaghi, frecciata a Pioli: “Avrei voluto giocare a gennaio!”

Nel postpartita di Napoli-Milan, Stefano Pioli ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria ottenuta al Maradona, manifestando però anche un certo disappunto per la classifica incerta a causa delle partite da recuperare che vedono coinvolta anche l’Inter, avversaria diretta per lo scudetto.

All’allenatore rossonero ha risposto oggi, in conferenza stampa, Simone Inzaghi:

Pioli Inzaghi

“Io a Bologna avrei voluto giocare il 6 gennaio, ma non ci hanno dato questa possibilità. Ora c’è un ricorso in corso e quindi noi come Pioli siamo in attesa di capire quando potremo recuperare questo match“.