Kalulu ha conquistato il Milan: la dirigenza ha preso una decisione!

Pierre Kalulu non è più una sorpresa per il Milan. Il calciatore francese, impiegato già durante la scorsa stagione più volte da Pioli, ha trovato ancora più continuità in questo campionato dopo i problemi fisici di Kjaer e Romagnoli, conquistando la tifoseria rossonera.

Le prestazioni hanno convinto anche la dirigenza, pronta a rinnovargli il contratto come riferito da Nicolò Schira su Twitter:

Kalulu

“Il Milan si gode l’affare Pierre Kalulu scovato da Moncada nel Lione e pagato appena 480mila euro. Nato terzino destro come il fratello maggiore Gedeon, secondo Maldini e Pioli può diventare un top da centrale. Pronto rinnovo al 2026 con ingaggio raddoppiato”.

L’#ACMilan si gode l’affare Pierre #Kalulu, scovato da #Moncada nell’#OL e pagato appena 480mila euro. Nato terzino destro come il fratello maggiore Gedeon, secondo #Maldini e #Pioli può diventare un top da centrale. Pronto rinnovo al 2026 con ingaggio raddoppiato. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 2, 2022