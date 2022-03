Rinnovo Leao, Maldini spinge: c’è la notizia!

Due settimane di sosta per il Milan e per tutti i giocatori rossoneri, ma non per Maldini e tutta la dirigenza di Via Aldo Rossi.

Una sosta che servirà per spingere sul fronte rinnovi, soprattutto per il rinnovo di Leao che va avanti da settimane.

Leao Rinnovo Milan

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza del Lille e Jorge Mendes per discutere della cifra che entrambe le parti dovranno versare allo Sporting Lisbona.

Una volta risolta la questione, la priorità dell’esterno portoghese sarà il prolungamento con il Milan: la proposta del club è di prolungare fino al 2026 a 5 milioni di euro a stagione.