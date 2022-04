Barrow all’intervallo: “Ritmo alto del Milan, proveremo a farlo nella ripresa”

A fine primo tempo, il pareggio permane a San Siro.

Lo 0-0 provvisorio tra Milan e Bologna non rappresenta le molte occasioni avute dai rossoneri, che non sono riusciti però a trovare la via del gol.

ai microfoni di Sky è intervenuto Musa Barrow:

SU PRIMO TEMPO – “Noi sappiamo che questa partita sarà difficile, il ritmo del Milan è alto e cecheremo di fare male al Milan nel secondo tempo”

SU MIHA – “Giochiamo anche per lui e per tutti i tifosi”

Alessio Dambra