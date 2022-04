“Non lo ha fatto per la sua prossima squadra”, Bremer insuperabile: stoccata al Milan? (FOTO)

Termina 0-0 il posticipo della 32esima giornata di Serie A tra Torino e Milan. Grande protagonista del match è stato Gleison Bremer, insuperabile per Giroud e compagni.

A sottolineare la sua grande prestazione è anche il giornalista Fabrizio Biasin, che su Twitter tiene a specificare come la grande prestazione del brasiliano non sia dovuta al suo probabile passaggio all’Inter, squadra in lotta proprio con il Milan per lo scudetto, ma al suo rendimento stagionale davvero straordinario.

“Se state pensando che #Bremer, questa sera, abbia giocato alla grande per fare un piacere a quella che potrebbe (magari…) diventare la sua nuova squadra, beh, non è così: la verità è che in questa stagione non ha praticamente sbagliato nulla. Impressionante“.

