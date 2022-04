Calabria: “I giocatori dell’Inter lo hanno chiesto all’arbitro dopo il gol! Handanovic non ci sarebbe mai riuscito”

“Ripartire” è l’imperativo di Davide Calabria dopo la sconfitta nel derby. Il capitano del Milan, intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post-partita, ha commentato così il match e l’episodio del gol annullato a Bennacer:

Calabria Inter Milan

“Mangiamoci le mani stasera, ma dobbiamo ripartire subito, domenica ci sarà una partita importantissima. Non abbiamo fatto la gara che volevamo ma dobbiamo voltare pagina. Gol annullato a Bennacer? C’è poco da commentare, mi sembrava gol netto. I giocatori dell’Inter protestavano per un fallo di mano e Handanovic non sarebbe comunque mai arrivato su quella palla“.