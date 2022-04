Calabria carica il Milan: “Crediamo di poterlo fare!”

Due pareggi (entrambi 0-0) nelle ultime due partite di campionato per il Milan, che cercherà il riscatto venerdì sera contro il Genoa. Nelle ultime partite la squadra di Pioli ha blindato la difesa (6 clean sheets consecutivi), ma ha fatto anche molta fatica a trovare la via del gol.

Davide Calabria, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha commentato questo momento dei rossoneri e ha suonato la carica in vista di questo finale di stagione:

“Non è solo da questa stagione che abbiamo continuità di risultati. Ci stiamo lavorando tanto e da molto tempo. Ci conosciamo sempre di più, abbiamo tante possibilità diverse sul campo e i risultati stanno arrivando. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo. Siamo consapevoli del nostro potenziale. Crediamo di poter arrivare fino alla fine lì sopra: ci sono squadre magari anche più preparate di noi ad un campionato così lungo, ma ci crediamo. Perché non dovremmo crederci?“

Calabria Milan

Il problema dei gol: “Bisogna tirare di più. Ci sta mancando un po’ questo nelle ultime partite. Dovremmo cercare molto di più il tiro perché abbiamo dei tiratori, senza per forza limitarci al giro palla e magari a far svanire l’azione. Anche se sono un terzino mi piace arrivare lì davanti e provare a buttare dentro la palla. Spero arrivi l’occasione“.

La prossima partita contro il Genoa: “Siamo fiduciosi. Stiamo lavorando tanto per arrivare nel migliore dei modi a venerdì. A Marassi non dovevo giocare, ma all’ultimo il mister mi ha detto che avrei giocato ed è andato bene. Ovvio che ci siano alti e bassi in un campionato così lungo, ma bisogna aver fiducia“.

La fascia da capitano: “È una cosa che dà energia, carica e responsabilità, è bello e affascinante. Con tutti i giocatori che sono passati nel Milan ti dà tanta responsabilità, ma anche molto carica“.

La crescita di Kalulu: “Non ne sono sorpreso. È un ragazzo intelligente, il potenziale si vedeva anche quando è arrivato. È giovane, non possiamo pretendere che non ci siano errori mai. È forte, sono contento che stia facendo bene perché se lo merita“.