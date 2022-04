Costacurta senza freni: “Non sono all’altezza del Milan!”

Intervenuto in diretta a Sky Sport 24, l’ex rossonero Alessandro Costacurta ha commentato il momento attuale del Milan tra certezze e difficoltà, soprattutto in attacco:

Milan Costacurta

“Al Milan manca quel guizzo in più? Non credo sia colpa del fatto che si punta sul gruppo. Credo che la forza del gruppo è la somma delle individualità. In questo periodo il Milan è proprio così: come si può dire adesso che il Milan non faccia la partita o le cose giuste per essere una squadra, per essere un gruppo? Secondo me lo è e lo ha dimostrato anche contro l’Inter. In realtà là davanti, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, non sono all’altezza della squadra che hanno dietro. La squadra riesce comunque a fare una buona partita ma là davanti le individualità non sono nel loro periodo migliore: questo è capitato e può capitare”.