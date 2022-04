“Il Milan è stato sottovalutato?”, che risposta di Pioli!

Spesso, nel corso di questa stagione, la forza del Milan di Stefano Pioli è stato oggetto di discussione. Come raccontano diverse opinioni passate, il Diavolo è stato sottovalutato: basti osservare la classifica odierna che vede i rossoneri primi con due punti in più dell’Inter a quattro giornate dalla fine:

Pioli, Milan

Il tecnico ex Fiorentina ha risposto così ad una domanda in conferenza stampa: “Non mi interessa tanto se siamo apprezzati fuori, mi interessa quello che pensiamo noi. Abbiamo anche dei limiti che cerchiamo di coprire, oltre che esaltare le nostre qualità. Quello che conta è la massima concentrazione per preparare al meglio la partita di domani”.