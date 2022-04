Milan, Napoli e Inter allo stesso orario? Messaggio polemico di Pioli

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa anche sulla questione degli orari in cui vengono giocate le partite di campionato dalle pretendenti allo scudetto. Le parole:

“Speriamo di giocare l’ultima giornata tutti insieme allo stesso orario. Resta comunque il fatto che non cambia nulla giocare prima o dopo, per vincere lo scudetto non importa a che orario giochi. Conta solo vincere“.

Milan-Inter

Oggetto di critica è stato infatti la scelta della Lega di far giocare l’Inter prima del Milan in modo frequente. Pioli evita di fare polemica, nonostante nella sua dichiarazione ci sia anche un pizzico di ironia.