Pioli spiazza tutti sul gol annullato: “Bisogna guardare la reazione di Handanovic!”

Termina con una netta sconfitta per il Milan la semifinale di ritorno di Coppa Italia: a San Siro l’Inter vince 3-0 e vola in finale. Si interrompe così anche la lunga striscia di 7 clean sheets consecutivi dei rossoneri.

Al termine della partita, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Mediaset. L’allenatore ha prima commentato quanto visto in campo, per poi soffermarsi sull’episodio del gol dell’1-2 annullato a Bennacer:

Inter Milan

“Dovevamo vincere, non ci siamo riusciti. Il risultato è pesante e netto, non c’è stata così tanta differenza ma l’Inter ha fatto gol nei momenti giusti. Chiaramente l’1-2 ci avrebbe dato più possibilità, dopo è diventato tutto più difficile. Possiamo fare certamente di più. Non è stata la nostra serata, volevamo raggiungere la finale ma ora abbiamo la possibilità di dimostrare la nostra forza e determinazione“

Sul gol annullato: “Gol annullato per fuorigioco di Kalulu? Guardate la reazione di Handanovic, non ha fatto niente dopo il gol: se fosse stato coperto sarebbe corso dall’arbitro“.