Pioli in conferenza stampa: “Rebic non ha giocato per un motivo”

Dopo la sconfitta per 3-0 nel derby di Coppa Italia, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore rossonero ha detto la sua sulla partita e sul prosieguo della stagione dopo questo brusco stop:

“Sono deluso, così come lo sono i miei giocatori perché volevamo andare in finale, era il nostro obiettivo. Siamo già concentrati sulla Lazio. Deve essere il nostro atteggiamento. Possiamo piangerci addosso, oppure mostrare chi siamo, le nostre qualità tattiche, fisiche, tecniche e mentali, e buttarci al massimo in campionato con tutte le nostre potenzialità. Sono sicuro che sfrutteremo questa partita“

“È sempre una questione mentale, noi oggi non siamo stati bravi. Se nell’ultimo periodo siamo stati impenetrabili sul piano difensivo, stasera non lo siamo stati. Per merito dell’Inter e per demerito nostro. Ripeto, sappiamo però adesso cosa fare, a partire dalla Lazio“

“Gol annullato a Bennacer? Si vede che i giocatori interisti protestano per un fallo di mano, mentre Handanovic non protesta per un gol oscurato. Il gol era validissimo perché Kalulu era andato subito via dall’angolo di visuale. Quel gol poteva riaprire la partita, stavamo facendo un grande secondo tempo e l’Inter è sicuramente stata brava ad approfittare dei nostri errori“

“Se questa sconfitta inficerà la sicurezza della squadra? No, non deve essere così. Dobbiamo pensare a tutte le sfide passate, dopo aver affrontato delusioni forti. Crediamo in quello che facciamo, siamo forti, nonostante le inevitabili difficoltà. Domenica affrontiamo una squadra molto forte e in un momento positivo, noi metteremo in campo le nostre qualità per vincere. In campionato vogliamo giocarcela fino alla fine, proveremo a vincerle tutte perché pur giovani siamo una squadra consapevole della propria forza“

“Risultato troppo severo? È stato troppo netto perché noi il gol potevamo farlo, sicuramente. Soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto due occasioni da gol incredibili con Theo e Leao. Abbiamo subito gol commettendo un errore in difesa che non facevamo da tempo. Anche nella ripresa siamo stati pericolosi, non è stata un’ottima prestazione, ma una buona sì. Risultato troppo pesante“

“Rebic? Non era in grado di giocare e perciò non l’ho messo per questo“.