Si programma già la prossima stagione: la data della prima amichevole del Milan

La stagione del Milan è stata straordinaria, almeno in campionato. I rossoneri non erano assolutamente i favoriti ma sono riusciti a portare lo scudetto a Milano grazie alla vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ora, oltre alla trattativa in corso con Redbird per l’acquisto del club, alla situazione legata al mercato e al rinnovo di Maldini e Massara, i rossoneri stanno pianificando la preparazione estiva.

Milan amichevole Colonia

I rossoneri, infatti, scenderanno in campo il 16 luglio alle 19 a Colonia per la Telekom Cup. Sarà la prima amichevole estiva del Milan di Pioli che dovrà prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, dato che tante squadre vorranno tornare a vincere subito.

Per il Milan sarà importante fare un mercato all’altezza e soprattutto fare chiarezza con RedBird e con le situazioni di Maldini e Massara che non hanno ancora rinnovato il loro contratto. Tanto del merito di quest’anno va dato anche ai due dirigenti rossoneri che hanno costruito una squadra giovane ma piena di talenti e ambiziosa.