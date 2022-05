Errori continui, Rocchi seccato: dura accusa agli arbitri di Serie A!

Nel giorno della presentazione del libro su Concetto Lo Bello è intervenuto anche Gianluca Rocchi, ex arbitro internazionale ed oggi designatore per Serie A e Serie B. Non poteva esserci occasione migliore, vista la convulsa serata di ieri. Rocchi non le ha mandato a dire, di seguito il contenuto del suo intervento:

Rocchi arbitri Serie A

“Il VAR sta portando tanta giustizia nel mondo del calcio, ha rappresentato una grande innovazione nonostante qualche errore persista. Certamente oggi in Italia, anche soltanto per una questione di ricambio generazionale, manca un arbitro con la A maiuscola come è stato Concetto Lo Bello. Non è semplice, stiamo provando a fare del nostro meglio per ricreare un movimento eccellente. VAR o non VAR, l’arbitro deve essere in grado di prendere una decisione”.

Pierfrancesco Vecchiotti