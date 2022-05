Calciomercato, sfida Milan-Juve per il talento italiano!

Il Milan sogna in grande per il prossimo mercato.

Paolo Maldini è stato chiaro: bisogna alzare l’asticella per aprire un ciclo in Italia ed essere competitivi anche in Europa.

Oltre alle trattive già avviate per Origi, Renato Sanches e Botman, i rossoneri sognano di mettere a segno un grande colpo di mercato.

Foto: Getty Zaniolo Milan Juve Calciomercato

Il Milan si è iscritto alla corsa per arrivare a Nicolò Zaniolo, il cui futuro alla Roma è in bilico: al momento, non si registrano passi avanti col club giallorosso per il rinnovo di contratto.

La sensazione è che di fronte ad un’offerta importante, la Roma potrebbe vacillare e cedere il gioiellino italiano per finanziare il mercato in entrata.

Tuttavia, i rossoneri dovranno vedersela con la concorrenza agguerrita della Juventus.

Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, i bianconeri si sarebbero mossi negli ultimi giorni per capire la fattibilità dell’operazione, a prescindere dall’eventuale arrivo di Di Maria.

Su #Zaniolo c'è anche il #Milan. Mentre la #Roma, in caso di permanenza nella sessione di #calciomercato ormai alle porte, dovrà impostare il rinnovo, per evitare di perdere potere contrattuale su di lui, dal momento che va in scadenza al 2024. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 31, 2022

Duello di mercato alle porte?