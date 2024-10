Milan, tutto confermato: tornano titolari in Champions League

Il Milan ha un solo obiettivo nel match di domani sera contro il Club Brugge: vincere per migliorare la classifica in Europa. Fin qui infatti i rossoneri hanno guadagnato zero punti.

Per la squadra di Fonseca ancora zero punti dopo le prime due giornate di Champions League. I rossoneri hanno iniziato la campagna europea con due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Tutto deciso: Fonseca ha rivelato la formazione di domani

Per questo è fondamentale ottenere una vittoria contro i belgi del Club Brugge così da smuovere una classifica poco positiva. Per questa sfida, Paulo Fonseca ritrova Theo Hernandez, squalificato in campionato, e Matteo Gabbia, che ha dovuto saltare la gara contro l’Udinese per un fastidio muscolare.

Non sarà della partita Tammy Abraham che contro i friulani si è infortunato alla spalla. Ancora out per infortunio Bennacer, Florenzi, Calabria. Jovic invece è fuori lista.

In conferenza stampa Fonseca ha di fatto rivelato to la formazione titolare di domani pomeriggio: Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.