Botman-Milan, c’è l’offerta del Newcastle: le cifre

Il Milan si ritrova a dover scegliere per il nuovo innesto in difesa dopo le ultime notizie che vedono il Newcastle in vantaggio per Sven Botman: aspettare la decisione del giocatore o virare su Gleison Bremer per non rischiare di rimanere a mani vuote.

Sven Botman è da mesi al centro degli interessi milanisti, infatti sin da gennaio Paolo Maldini e Ricky Massara trattano col giocatore, che ha mostrato interesse nel trasferimento nella capitale della moda.

Inoltre è stata trovata l’intesa anche con la squadra sulla base di 30 milioni di euro.

Intanto però negli ultimi giorni il Newcastle United ha iniziato a tentare il Lille, stando a Sky, con un’offerta da 50-55 milioni di euro.

Il Lille dovrà decidere entro il 30 giugno quale offerta accettare una delle due offerte.

In caso di approdo di Sven Botman in Premier League il Milan però ha già un’alternativa in serbo.

Bremer alternativa Botman

Si tratta di Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, che ha un prezzo di cartellino di 25 milioni.

Il giocatore nonostante i contatti con l’Inter di Inzaghi ha dimostrato interesse anche per la squadra rossonera.

Non resta altro che attendere, di sicuro il Milan avrà un nuovo difensore per la prossima stagione.

Giacomo Pio Impastato