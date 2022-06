Il telecronista su Ibra: “Non stava in piedi, ma ha portato al Milan la mentalità”

Il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa, è intervenuto su Twitch nel programma Kickoff condotto dal “Pengwin”, uno dei più importanti tipster italiani. Nel corso del format “Caressa vs Pengwin”, la voce forse più nota del calcio italiano contemporaneo ha espresso un suo pensiero sul Milan e su Zlatan Ibrahimovic.

Ha poi indicato i tre uomini della rosa di Stefano Pioli, che a suo avviso sono stati decisivi nella conquista dello Scudetto.

Scudetto Milan Caressa

Queste le sue dichiarazioni:

“Nella seconda parte di stagione non stava in piedi. Ibrahimovic resta un giocatore importante, colui che ha portato al Milan la mentalità giusta per vincere lo scudetto. È un po’ retorico parlare di tutto questo apporto nello spogliatoio. I giocatori non sono mica dei bambini, senza dubbio anche Kjaer che è un uomo di esperienza è stato utile sotto questo punto di vista. Chi vince è chi scende in campo. Il Milan, secondo me, ha tre nomi decisivi quest’anno: Maignan, Tonali e Leao. Loro sono gli elementi che hanno fatto la differenza”.