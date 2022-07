Affare Milan, un altro difensore può arrivare con la “formula Tomori”: i dettagli

Al lavoro tra allenamenti in gruppo ed esercizi personalizzati, Alessio Romagnoli si prepara a cominciare una nuova avventura con la maglia della Lazio.

L’ex difensore rossonero, infatti, è alle prese con un problema di pubalgia, ma sta tentando di recuperare quanto prima per essere presto a disposizione di mister Sarri.

Il trasferimento nella Capitale, però, ha reso necessaria la ricerca di un nuovo profilo da inserire nella retroguardia del Milan, che da tempo si muove sul mercato per costruire, in vista della prossima stagione, una rosa ancora più competitiva in Italia e in Europa.

Tanganga Milan Calciomercato

L’OBIETTIVO

Il nome messo nel mirino è quello del giocatore del Tottenham Japhet Tanganga, prima scelta di Maldini e Massara per la difesa.

Stando a quanto riportato dalla redazione de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera starebbe pensando di portare avanti un’operazione “alla Tomori” per far sbarcare il difensore a Milano.

La formula sarebbe, appunto, quella del prestito con diritto di riscatto, e a tal proposito i due club sono già in contatto.

Le prossime giornate potrebbero essere decisive per l’affare.

Gabriella Ricci