Costa 20 milioni, la nuova idea per la difesa del Milan dalla Germania

Il calciomercato del Milan è sempre più acceso in questi giorni: tra gli incontri con il Bruges per De Ketelaere, cessioni ed anche l’attesa per Renato Sanches.

Tra le trattative spicca anche quella con protagonista Tanganga.

Infatti dopo l’incontro di giovedì con Paratici, come riporta il Corriere dello Sport, ha lasciato segnali positivi.

Il Tottenham ha infatti acconsentito per il prestito con diritto di riscatto per Tanganga.

Raggiunto l’accordo sulla formula ora si deve lavorare sulla cifra.

Maldini e Massara però non presenteranno un’offerta nel breve termine.

Infatti il calciomercato del Milan dipenderà dalla gestione dei 50 milioni a disposizione e quindi anche dai ricavi dalle cessioni.

Quindi, maggiore sarà l’investimento per un rinforzo, minori risorse si avranno per gli altri ruoli.

Milan nuova idea

Intanto il Milan ha individuato un profilo più interessante di Tanganga, cioè Evan N’Dicka, centrale francese dell’Eintracht Francoforte, in scadenza nel 2023, quindi trattativa avviabile solo per un acquisto a titolo definitivo.

Il ds del club tedesco, Krosche ha confermato al Kicker che sono a conoscenza dell’interesse del Milan ma non hanno ricevuto offerte.

Il Milan, come per Tanganga, sta aspettando perché il centrale francese non andrà via per meno di 20 milioni, una cifra che per i motivi già citati va in contrasto con l’acquisto di De Ketelaere, con una richiesta superiore ai 30 milioni.

Rimane viva ancora la pista per Diallo dal PSG.

Intanto Renato Sanches è partito per il ritiro del Lille.

Il portoghese aspetta ancora il PSG che sta cercando prima di sistemare gli esuberi.

La lunga attesa porterebbe il centrocampista a spazientirsi e magri ad accettare l’offerta rossonera.

Giacomo Pio Impastato