Addio Milan, fatta per Romagnoli alla Lazio: le cifre del nuovo ingaggio

Alessio Romagnoli dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan si p guardato intorno alla ricerca della migliore opportunità per continuare la propria avventura in Serie A.

Da mesi la Lazio ha fatto sul serio per il giocatore di Anzio, ex primavera della Roma, ma fino ad ora non club e giocatore non avevano trovato la quadra sul contratto, cosa che invece è avvenuta ora.

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter è tutto fatto per Alessandro Romagnoli in biancoceleste.

Romagnoli Milan Lazio

Il difensore italiano si legherà alla Lazio attraverso un contratto quinquennale, e percepirà uno stipendio da 3.4 milioni, bonus compresi.

In rossonero Alessio Romagnoli ha passato sette anni della sua carriera, dove è cresciuto e da giovane promessa è riuscito a prendersi il Milan e a diventarne il capitano tenendo a galla i rossoneri anche nei momenti più cupi degli ultimi anni e riuscendo a conquistare il diciannovesimo scudetto.

Sono 247 le presenze per il difensore classe 1995 in rossonero, condite da 10 gol, 3 assist e 50 cartellini gialli.