Mercato Milan, interesse per Tameze: il Verona fissa il prezzo

Sfumato il colpo Renato Sanches, per il Milan è tempo di rimettersi al lavoro per un nuovo centrocampista. Dopo l’ufficialità del trasferimento del portoghese al Paris Saint Germain, Maldini e Massara sono già tornati a lavorare su altri obiettivi per rinforzare la mediana rossonera.

Lo stesso Pioli, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport, ha ribadito la necessità di un nuovo colpo in quella zona di campo:

“Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessie non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza”.

Secondo diverse voci, tra i nomi sondati dalla dirigenza rossonera si sarebbe aggiunto, nelle ultime ore, quello di Adrien Tameze. Mediano del Verona, classe 1994, nell’ultimo campionato ha totalizzato 38 presenze (raccogliendo anche 4 gol e 2 assist), scendendo in campo in ogni gara di Serie A del 2021/2022.

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Tameze può lasciare l’Hellas: per il suo cartellino il club chiederebbe circa 10 milioni di euro, e su di lui sarebbe forte l’interesse del Milan e di altri due club stranieri.