Il Milan tra le migliori in Serie A: il dato

Tre giornate del campionato di Serie A 2022/2023 sono andate in archivio. Il Milan di Stefano Pioli ha raccolto 7 punti nelle gare con Udinese, Atalanta e Bologna. In questi incontri, i rossoneri hanno trovato la via del gol in sette occasioni. 4 di queste reti, il Diavolo, le ha rifilate alla compagine friulana nel match di esordio allo Stadio San Siro.

Milan Gol Pioli

Come accaduto nella passata stagione, la formazione guidata dal tecnico parmense si conferma una vera e propria cooperativa del gol. Infatti il Milan, laureatosi Campione d’Italia 2021/2022, non aveva alcun rappresentante nella top 15 dei migliori marcatori del campionato. Il migliore tra i meneghini è stato Olivier Giroud, l’attaccante francese ha messo a segno 11 marcature.

In queste prime tre partite, la squadra di Pioli ha mandato in gol ben 6 calciatori diversi. Questi i marcatori: Rebic, Brahim Diaz, Theo Hernandez (4-2 Udinese), Bennacer (1-1 Atalanta), Leao, Giroud (2-0 Bologna). Al momento l’attaccante croato è l’unico ad aver realizzato più di una rete.

Come il Milan ha fatto solo il Napoli di Luciano Spalletti, che nel corso della serata potrebbe mandare in gol il settimo giocatore.