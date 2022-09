Piace al Milan, l’ex allenatore lo esalta: affare dal Borussia Dortmund

Sabato alle 18:00, dopo la sosta per le nazionali, il Milan riprenderà il suo campionato, facendo visita all’Empoli dopo la sconfitta contro il Napoli.

Intanto, in casa rossonera è sempre l’occasione giusta per parlare di mercato.

In scadenza di contratto a giugno del 2023, è Vasco Walz il nuovo nome accostato ai rossoneri.

Il centrocampista classe 2004, in forza al Borussia Dortmund, come riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, è finito nel mirino di diversi club europei, anche in quello della Juventus.

LE PAROLE

Dato l’interesse delle italiane per il giocatore, TMW ha intervistato l’ex allenatore Ivica Erceg per raccogliere informazioni su di lui: “Walz è un leader nato. All’epoca era solo un bambino, ma pensate che pur giocando da numero 6 fu comunque il nostro secondo miglior cannoniere stagionale. Il modo migliore per sfruttare le sue qualità è schierarlo in mezzo al campo”.

“Nonostante la sua struttura fisica non sia imponente – ha anche detto – Vasco è davvero forte nei duelli individuali e vanta velocità e buon cambio di passo. Ha carisma e personalità, lo vedo bene su tutta la linea mediana, preferibilmente sulla fascia destra dove può fare persino il laterale. So che Vasco parla molto bene l’italiano e che si sente italiano. Per caratteristiche si adatterebbe perfettamente alla Serie A, non ho dubbi su questo. Attacca e difende senza mai fermarsi. Per questo dico che somiglia molto a Gennaro Gattuso“.

Gabriella Ricci