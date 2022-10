Lazetic Out? Abate fa chiarezza: le ultime sulle condizioni del serbo!

Ignazio Abate, al termine della vittoria per 3-1 contro il Chelsea U19, è stato intercettato dai giornalisti presenti. Di seguito le dichiarazioni raccolte dalla nostra redazione:

“Abbiamo fatto una buona gara, contro una grande squadra. Siamo rimasti sempre in partita, abbiamo tenuto botta, non era semplice giocare, pressavano molto. La nostra squadra ha avuto anima e cuore, ha avuto la qualità necessario per ripartire, non ci siamo mai separati. Giocare ogni 3 giorni non è facile per i grandi, figuriamoci per ragazzi di 17-18-19 anni. Sarà difficile fare queste prestazioni ogni 3 giorni, però ci proveremo, fa parte del percorso di crescita“.

“Lazetic aveva un malessere, gli girava la testa ed è andato a farsi controllare, ci ha già informati che sta bene“.

“Tutte le partite sono decisive. Sicuramente non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo conquistare almeno un’altra vittoria e sarà difficilissimo, Dinamo Zagabria e Salisburgo sono due squadre molto forti, però adesso abbiamo una gara importantissima ad Udine e dobbiamo pensare a quella. Ci prepareremo per fare un’altra prestazione del genere a Udine”.

Ignazio Abate, Milan

“Abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi giovani, che devono crescere, è lo spirito che conta. Non ho mai avuto problemi di far giocare anche ragazzi più giovani, se hanno fame e qualità merita di giocare. Aspettiamo Cuenca che torni dall’infortunio, mi dispiace che non sia riuscito a fare una preparazione adeguata”.

“Maldini e Massara guardano spesso la Primavera, molte volte ci confrontiamo e speriamo di dargli delle belle soddisfazioni, fa piacere che ci seguano e speriamo di non deluderli. Il primo giorno ho detto di sentire una grande responsabilità nei confronti della società”.

“Adesso stacchiamo e andiamo a tifare per i grandi a San Siro“.

Vittorio Assenza