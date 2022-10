Cassano sicuro sull’ex Milan: “È uno scandalo che non abbia vinto il Pallone d’Oro”

Intervenuti, come di consueto, in diretta su Twitch alla Bobo Tv, Lele Adani ha parlato dei migliori difensori della storia del calcio, tra i quali è stato citato anche un ex rossonero. Queste le sue parole:

“Per me Maldini è stato il più forte difensore del mondo. Dovete andare a vederlo, perché ogni mia parola non potrebbe fare altro che sminuire il valore di Paolo. A tutti coloro che desiderano giocare in difesa consiglio di vedere qualsiasi cosa di Maldini, anche il modo in cui si allacciava le scarpe, perché così capirebbero cosa significa essere il più forte difensore di tutti i tempi.

Adani, Cassano, Maldini

Quando giocava è l’equivalente di ora quando parlano del Metaverso. Aveva il destro, il sinistro, la cattiveria, l’eleganza, l’impostazione, la scivolata, il colpo di testa: aveva tutto. Uno così non lo puoi costruire: è un regalo di Dio“.

Cassano, che elogio per Maldini

In seguito al commento di Lele Adani, sono arrivate anche le parole di Antonio Cassano, che spesso si è trovato ad affrontare l’ex capitano, ed attuale dirigente, rossonero. Queste le dichiarazioni del barese:

“Chi ho sofferto tremendamente? Maldini. Non avevo alternative per metterlo in difficoltà. Il vero scandalo è che Sammer e Cannavaro hanno vinto il pallone d’oro e Maldini no“.