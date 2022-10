Verona-Milan, le statistiche pre match sorridono ai rossoneri: i numeri!

Giornata molto importante quella di oggi per il Milan e Stefano Pioli che si troveranno davanti all’Hellas Verona nella cornice di uno stadio Bentegodi pieno di sostenitori accorsi per sostenere ambo le squadre.

Questa serata sarà speciale per Pioli che raggiungerà le 150 panchine con i rossoneri, e spera quindi di poterle festeggiare al meglio con una vittoria che lo porterebbe a scavalcare anche Carlo Ancelotti nella speciale classifica della percentuale di successi.

Pioli Verona Milan

Come per ogni partita, ci sono delle statistiche pre match che favoriscono la “preparazione” dell’incontro, e questa volta i dati sembrano essere pro Milan anche se ben sappiamo che non si può fare affidamento su queste.

Ecco alcuni dei numeri più importanti:

Questi sono i precedenti tra le due compagini: 74 partite; 32 vittorie per il Milan, 28 pareggi e 14 vittorie Hellas Verona (116 reti Milan; 85 Verona).

I due giocatori che hanno segnato più gol nei vari confronti tra le due squadre sono Pierino Prati e Alberto Bigon con ben 5 gol, entrambi hanno militato nei rossoneri.

Il Milan non perde in trasferta (in Serie A) da novembre 2021 (11 vittorie e 5 pareggi), quella sconfitta arrivò contro la Fiorentina per 4-3 e anche in quell’occasione Tatarusanu era il titolare.

Inoltre la partita si giocherà ad un anno esatto dall’andata della scorsa stagione, giocata ovviamente a San Siro.

Andrea Mariotti