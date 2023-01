Futuro Colombo, ritorno al Milan? C’è la decisione

Il Milan allenato da Stefano Pioli, che mercoledì 18 gennaio sarà impegnato in Supercoppa al King Fahd Stadium contro l’Inter, è pronto a voltare pagina dopo la brusca frenata di ieri pomeriggio con il Lecce.

Un pareggio “d’oro” per come si era messa sin da subito la gara, con i salentini che hanno dominato per larghi tratti del match, guidati da una signor prestazione di Lorenzo Colombo.

Il numero 9 giallorosso – di proprietà del Milan – sta incantando il campionato italiano con le sue giocate, attirando su di se gli occhi della dirigenza rossonera e non solo.

Colombo Milan Lecce

Colombo-Milan, deciso il futuro dell’attaccante

Maldini e Massara continuano a monitorare costantemente la situazione degli attaccanti vista l’età avanzata di Giroud e Ibra, e tra i nomi più plausibili ci sarebbe proprio quello di Colombo.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, per ora la scelta dei piani alti è quella di non riportare il giovane attaccante alla base, ma di farlo maturare ancora almeno fino a quest’estate.

Il futuro di Lorenzo Colombo, però, è in costante aggiornamento, e se continuerà su questi livelli sarà difficile tenerlo lontano da Milano.