Calciomercato Milan, possibile ritorno per il baby talento rossonero: le ultime

Il Lecce è tornato in Serie A quest’anno ma ha disputato una prima parte di stagione ben al di sopra delle aspettative.

La compagine pugliese è riuscita a raggiungere un piazzamento a metà classifica, allontanandosi di svariati punti dalla zona retrocessione.

Questo pomeriggio ha infatti guadagnato tre punti importantissimi, battendo per 2-1 la Lazio di Sarri. Inizia quindi nel migliore dei modi il 2023 dei giallorossi, che ritornano dalla pausa mietendo una vittima illustre.

Calciomercato Milan Colombo

Il protagonista della sfida è stato senza dubbio Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 autore della rete del vantaggio che ha regalato i tre punti alla squadra di Marco Baroni.

Il tecnico ha parole di elogio per il suo attaccante: “Avrà sicuramente una carriera importante, noi ce lo godiamo e gli ricordiamo che solo con il lavoro quotidiano potrà raggiungere grandi traguardi”.

Il giovane talento è arrivato in prestito dal Milan, che ha deciso di spedirlo in Puglia a farsi le ossa in una dimensione adatta a lui.

La scelta di Maldini ha ripagato entambe le società. Il Milan vede il talento del suo vivaio esplodere in Serie A mentre il Lecce si coccola un protagonista assoluto della corsa alla salvezza.

I rossoneri si sono riservati il diritto di esercitare un eventuale controriscatto e se il ragazzo continuerà a garantire questo livello di prestazione potremmo presto vederlo presto alla corte di Pioli.

Francesco Buffa