Zaniolo al Milan? Mourinho sbotta in conferenza, l’annuncio sul futuro

In conferenza stampa, José Mourinho ha commentato con durezza la vicenda relativa a Nicolò Zaniolo e il possibile passaggio al Milan.

“Non ti posso rispondere, ma sembra che abbia ragione io. Purtroppo, quello che ho detto dopo lo Spezia sembra che stia diventando realtà. Dico purtroppo perché è un mese che il calciatore dice di volersene andare. Dopo lo Spezia ho dato il lunedì libero, mentre martedì sarà un allenamento opzionale. Tutti i calciatori che non hanno giocato a La Spezia si sono allenati, tanti giocatori in campo sono venuti comunque. Questi sono i giocatori che vogliono gli allenatori. Anche chi non gioca deve pensare che la squadra potrebbe aver bisogno di lui. Questi voglio.”