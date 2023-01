Caso plusvalenze, trema anche il Milan: possibile novità a febbraio

La Juventus non è l’unico club che dovrà vedersela con la giustizia sportiva: nel processo del 22 febbraio potrebbe essere coinvolto anche il Milan.

Nelle ultime ore, il focus a proposito dell’inchiesta Prisma ha riguardato principalmente il caso plusvalenze, per il quale la Juventus si è vista penalizzata di ben 15 punti in classifica. La palla ora passerà proprio nelle mani dei legali della società bianconera, i quali potranno presentare ricorso sulla decisione della Corte d’Appello Federale.

Caso Plusvalenze, Milan coinvolto per lo scambio Bonucci-Caldara

La questione, però, non si estingue affatto con tale sanzione. Difatti, entro fine gennaio la Procura Federale deciderà se processare la Vecchia Signora anche per le manovre stipendi. La prossima tappa (già fissata) sarà il processo del 22 febbraio, diviso da quello chiuso nella serata di ieri, in quanto concerne altri club non coinvolti nella prima parte delle indagini, ma sospettati a seguito di quanto emerso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra questi vi sarebbe anche il Milan. Più precisamente, i rossoneri potrebbero essere tirati in causa per lo scambio Bonucci-Caldara, effettuato proprio con la Juventus nell’estate del 2018. Le altre squadre di Serie A incluse in questa seconda parte dovrebbero essere Atalanta, Sassuolo, Udinese e Roma.

Ruggero Gambino