Futuro Leao, le parole del procuratore: “Giocatore da Premier League”

Il futuro di Rafael Leao con il Milan è attualmente in bilico. Il rinnovo ritarda ad arrivare a causa di alcune discrepanze sull’ingaggio stagionale che andrà al giocatore, considerando anche la somma da versare allo Sporting Lisbona.

I tifosi aspettano con trepidazione un possibile annuncio o una notizia che li possa rincuorare, ma più tempo passa più il rinnovo sembra allontanarsi con una possibile cessione che si avvicina.

Il procuratore Alessandro Acri ha così parlato per tuttomercatoweb di Rafael Leao:

“Io credo che qualcuno del nostro campionato potrà andare in Premier League. Oramai il campionato inglese è diventato troppo importante e ha un grandissimo appeal. Non è semplice respingere le loro offerte, a volte proprio non si può. Se dovessi indicare uno che potrebbe andare in Premier League direi Leao. Non sono dentro la situazione del portoghese e non so nulla è semplicemente una mia ipotesi. Il Milan non è un club che si fa mettere l’anello al naso. I rossoneri hanno dimostrato di avere un progetto che va avanti. Con tutto il rispetto per Leao credo che se il calciatore decidesse di non rinnovare Maldini saprebbe già dove andare“.