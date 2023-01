Calciomercato, contatto Psg-Milan per Sergio Rico: la novità

In attesa del rientro in campo del Milan in Serie A – domani ore 12:30 contro la Salernitana – la dirigenza rossonera non vuole farsi cogliere impreparata e continua a manovrare sul mercato.

Diversi sono i profili seguiti con attenzione da Maldini e Massara, specialmente in porta, lì dove servirà intervenire con urgenza vista l’indisponibilità prolungata di Mike Maignan.

Il solo acquisto di Devis Vasquez non basterà almeno nell’immediato futuro, ragion per cui la società starebbe pensando di intervenire nuovamente sul mercato nello stesso reparto.

Sergio Rico-Milan, offerto prestito di 6 mesi: la risposta del PSG

Il nome più caldo è quello di Sergio Rico, portiere classe ’93 del PSG, che gradirebbe Milano come destinazione calcistica dei suoi prossimi 6 mesi.

L’offerta rossonera è di un prestito secco fino a giugno, ipotesi che, a detta di Gianluca Di Marzio, non stuzzicherebbe particolarmente il club parigino.

Il motivo è legato al futuro di Keylor Navas, sempre più ai margini del progetto del PSG a causa della presenza di Gianluigi Donnarumma in squadra.

La dirigenza del club francese vorrebbe capire innanzitutto quali saranno le intenzioni dell’ex portiere del Real Madrid, in modo tale da poter dare il via libera a Sergio Rico.