Siparietto tra Amadeus e un bambino a Sanremo: “Sono tifoso del Milan!”

Una delle settimane più importanti per tutti gli italiani è sicuramente quella legata a Sanremo.

Da oltre 60 anni esprime il meglio che la musica italiana facendo rimanere incollati ai teleschermi milioni e milioni di spettatori.

Amadeus, conduttore già al “terzo mandato”, è un noto tifoso interista ed ogni anno in almeno una serata abbiamo assistito a degli episodi o avvenimenti su quel palco legati al suo tifo e al calcio nostrano in generale, con ospiti d’eccezione come Ronaldo nel 2020, insieme alla moglie Georgina, ed Ibra nel 2021, arrivato in Liguria su una moto per via di un’incidente stradale.

Amadeus Sanremo Milan

Questa sera sul palco dell’Ariston, al termine dell’esibizione di Mr Rain con la canzone “Supereroi“, il presentatore, dando un fiore ad ognuno dei bambini facente parte del coro, ha dato voce ad uno di loro che si è proclamato milanista sfegatato gridando un bel “Forza Milan“.

Queste parole evidentemente hanno fatto “male” ad Amadeus che lo ha portato fuori in braccio in uno sketch molto divertente e abbastanza curioso.