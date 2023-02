Milan, Pioli stravince la panchina d’oro con 33 voti

Stefano Pioli ha vinto la panchina d’Oro 2023. L’allenatore del Milan campione d’Italia in carica è stato premiato in mattinata a Coverciano dai colleghi.

Come ogni anno è stato assegnato il premio “Panchina d’oro“. Il va al miglior allenatore dell’ultimo anno. A votare sono tutti gli allenatori di Serie A e Serie B, che ovviamente non possono votare se stessi.

L’ultimo a vincere il premio è stato Antonio Conte, oggi allenatore del Tottenham, ma che vinse due anni fa lo scudetto mentre sedeva sulla panchina dell’Inter.

Stefano Pioli, Panchina d’Oro

Stefano Pioli, grazie ai superbi risultato ottenuti lo scorso anno, conclusosi con la vittoria del titolo, è riuscito a portarsi a casa l’ambitissimo premio. Quella del tecnico rossonero è stata una vittoria schiacciante.

Sui 40 voti disponibili, bei 33 sono andati a Pioli. Solo altri due tecnici sono stati votati dai colleghi.

Si tratta di Luciano Spalletti e Davide Nicola. L’allenatore del Napoli ha totalizzato 3 voti chiudendo al 3° posto, per la stagione offerta lo scorso anno. L’ormai ex tecnico della Salernitana, sostituito in settimana da Paulo Sousa, invece, ha totalizzato 4 voti, piazzandosi al 2° posto.

Il miracolo salvezza compiuto da Nicola resta impresso nella mente di tutti e i 4 voti ottenuti sono il frutto di un percorso straordinario che ha permesso ai granata di restare in Serie A quando tutti li davano ormai per spacciati.