Calciomercato Milan, Maldini punta il brasiliano classe 2001!

La squadra rossonera ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League dopo ben undici anni eliminando il Tottenham di Antonio Conte nel doppio confronto con una prestazione difensiva davvero impeccabile.

Il risultato finale di 1-0 per i rossoneri però è davvero troppo poco rispetto a tutte le occasioni create dalla squadra di Stefano Pioli che ha un problema conclamato in fase offensiva. Con la carta d’identità di Oliver Giroud che grida vendetta e la delusione Origi la dirigenza rossonera deve pensare ad un innesto in attacco per la prossima finestra di calciomercato.

Joao Pedro Milan

Calciomercato Milan, piace Joao Pedro

Il Milan in queste settimane, oltre a cercare una soluzione contrattuale con l’attaccante francese propenso a rimanere un altro anno in A, sta studiando diversi profili compatibili col gioco del tecnico e secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport tra i papabili spunta il nome di Joao Pedro.

L’attaccante brasiliano, omonimo dell’ex attaccante del Cagliari, è un centravanti classe 2001 del Watford retrocesso lo scorso anno in Championship, serie B inglese. Esperienza in una serie inferiore che si sta rivelando molto utile per il giovane attaccante.

Tra le sue doti spiccano sicuramente la velocità, il dribbling nello stretto e la tecnica tipica dei brasiliani; in questa stagione ha collezionato 9 gol ricoprendo molto spesso il ruolo di seconda punta dimostrando la sua versatilità sul fronte d’attacco.

Ha 22 anni e moltissimi margini di miglioramento, margini che non sono passati di certo inosservati ai proprietari del Newcastle che la scorsa estate hanno presentato un’offerta di 28 milioni per il cartellino del giocatore, cifra alta ma non irraggiungibile per le casse rossonere che risolverebbe una volte per tutte il dilemma attaccante.