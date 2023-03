Milan, Capello sicuro: “Questa la chiave per battere il Napoli”

I consigli dell’ex. Non potrebbe certo essere altrimenti: Napoli-Milan è la partita più chiacchierata della settimana. Una partita da cui ci si aspetta un grande spettacolo, visto anche che queste due squadre si rincontreranno a breve per il quarto di finale di Champions League.

Una partita contornata anche dalle opinioni di grandi ex, che hanno in passato avuto il piacere di poter partecipare, chi da giocatore chi da allenatore, a sfide del genere. E tra i grandi ex rossoneri non potevano mancare le opinioni dell’ex allenatore Fabio Capello.

Don Fabio, intervenuto ai microfoni di SkySport, ha voluto provare a consigliare la sua ex squadra, affermando che, secondo lui, le armi in più del Milan sarebbero i calciatori impiegati sul versante sinistro. Di seguito le sue parole.

Fabio Capello Milan

Capello: le sue parole

“Senza Osimhen è un Napoli un po’ diverso. La chiave del Milan può essere farsi forza con Theo e Leao sulla sinistra; Theo l’ho visto in nazionale e fa la differenza, mentre Leao palla al piede può creare superiorità numerica. Il Milan deve stare molto attento al centrocampo del Napoli, controbattendo con velocità e tecnica. Calabria potrebbe avere delle difficoltà con Kvara, quindi andrà aiutato”.

Giulio De Pino