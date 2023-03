Leao incoraggia De Ketelaere: il messaggio prima dell’inzio della partita

È da poco iniziato il match tra Fiorentina e Milan valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Un match importantissimo per gli uomini di Pioli per agguantare il secondo posto e scavalcare, almeno momentaneamente, l’Inter.

Stefano Pioli per questa sfida, vista la squalifica di Rafael Leao, si è affidato a Charles De Ketelaere. Il calciatore belga, nel pre gara, si è detto fiducioso e spera che questa sia la sua notte.

Anche il suo compagno di squadra Leao è dello stesso pensiero.

De Ketelaere

Il messaggio di Leao per De Ketelaere

Infatti, tramite una storia Instagram l’esterno portoghese ha voluto mandare un messaggio al suo compagno di squadra.

“Stasera segna De Ketelaere, l’hai letto da me per primo“. Un messaggio che conferma nuovamente la massima fiducia che Leao ha nei confronti di De Ketelaere.

Il trequartista belga non ha ancora segnato il suo primo gol con la maglia rossonera e questa sera potrebbe essere la volta buona per cambiare il trend e sbloccarsi definitivamente