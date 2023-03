Rinnovo Leao, novità da Sky: l’annuncio di Di Marzio

Dopo aver raggiunto un accordo verbale per il rinnovo di Olivier Giroud, fino al 2024 a 3,8 milioni di euro più bonus all’anno, il Milan vuole risolvere anche la questione legata a Leao.

L’esterno portoghese, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i rossoneri.

L’augurio e la speranza del Milan è di trovare una soluzione prima della doppia sfida di Champions contro il Napoli.

Leao Milan

Rinnovo Leao, arriva l’annuncio di Gianluca Di Marzio

A fare chiarezza sul rinnovo di Leao è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, che si è detto fiducioso riguardo la buona riuscita della trattativa:

“Vado controcorrente rispetto alle sensazioni e le percezioni, resto molto fiducioso e credo che si lavori con grande serenità tra le parti per questo rinnovo. Non ci sono scadenze, non ci sono deadline, c’è la volontà di trovare una soluzione e un’intesa. Quindi penso che come per Giroud, magari non arriverà la firma prima della partita di Champions, ma c’è la volontà di arrivare a questo accordo. Le parti continuano a trattare con grande serenità”.