Calciomercato Milan, Maldini punta un calciatore della Serie A: le ultime

La squadra di Stefano Pioli deve obbligatoriamente pensare al continuo della stagione che li vede protagonisti in Champions League nella doppia sfida contro il Napoli valevole per i quarti di finale, ma anche con un focus sul campionato perché il quarto posto è a forte rischio.

In campionato l’andamento dei rossoneri lascia molto a desiderare e, come tutte le squadre tranne la corazzata Napoli, il tecnico insieme ai suoi giocatori non riescono a trovare una continuità che sarebbe fondamentale per battere la concorrenza agguerrita.

Calciomercato Milan Maldini Massara

Calciomercato Milan, piace Carlos Augusto

Se il tecnico e i giocatori devono concentrarsi sulle questioni di campo, la dirigenza rossonera è già spedita col pensiero alla prossima finestra di calciomercato estiva con le eventuali cessioni e i possibili acquisti.

Secondo Calciomercato.com Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero messo gli occhi sull’esterno sinistro del Monza Carlos Augusto, l’italo-brasiliano ha sorpreso tutti fin qui con delle prestazioni straordinarie e i numeri sono dalla sua parte: 5 gol e 4 assist in 24 partite alla sua prima esperienza in Serie A.

Una vera e propria rivelazione, il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi riceverà sicuramente tantissime offerte per il proprio gioiellino ma, per un passato che non dobbiamo nemmeno star qui a ricordare, col Milan c’è una sorta di corsia preferenziale.