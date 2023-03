Milan-Fiorentina, Diaz o De Katelaere sulla trequarti? Pioli scioglie i dubbi sulla trequarti

Da Firenze a Londra. Sono queste le prossime trasferte che attendono il Milan. Diverse, ma entrambe fondamentali. La prima per dare seguito ai buoni risultati ottenuti nell’ultimo periodo e confermarsi in zona Champions, la seconda per strappare il pass valevole per i quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie.

Uno snodo cruciale per dare ancor più senso e valore alla stagione dei rossoneri. Pioli vuole preparare al meglio le due partite e lo fa rispolverando alcuni giocatori che sin qui hanno convinto poco o nulla. Il tecnico rossonero ha fiducia e vuole risposte.

De Ketelaere Milan Fiorentina

Charles De Ketelaere, fa sapere Tuttosport, prenderà con ogni probabilità il posto di Brahim Diaz. Il belga non gioca dal primo minuti dalla nefanda gara con il Sassuolo. Con lui pronto a tornare titolare anche Ante Rebic, complice la squalifica di Leao sull’out mancino.

Bennacer è recuperato, così come Calabria e Florenzi. Il Milan è ora al gran completo. Pioli si gioca le sue fiches puntando su chi fino ad ora ha convinto meno, l’operazione rilancio è definitivamente cominciata.