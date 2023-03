Milan, inversione di rotta: a sorpresa si pensa al riscatto del rossonero!

La rivoluzione della squadra rossonera passa obbligatoriamente dal cambio modulo del tecnico Stefano Pioli che, cambiando le carte in tavola, ha stravolto tutto e i risultati fino ad ora premiano questa scelta coraggiosa.

Il traguardo in Champions passa anche da questo stravolgimento di modulo e modo di giocare da parte della squadra rossonera che con l’introduzione della difesa a 3 ha scoperto tutto il potenziale del giovane Malick Thiaw, capace di prendere le redini della difesa milanista a soli 21 anni.

Vranckx riscatto Milan

Milan, Vranckx può restare a fine stagione

L’inizio della fine per la stagione rossonera e per le ambizioni di scudetto ha una data ben precisa: 8 gennaio 2023, giorno in cui si gioca Milan-Roma. Partita che termina col risultato di 2-2 con una clamorosa rimonta nel finale da parte dei giallorossi che al novantesimo inoltrato pareggiano la partita con un calcio di punizione fischiato per un fallo inutile commesso da Aster Vranckx.

Il belga non gioca in campionato da ben due mesi, giorno di Lecce-Milan in cui ha disputato soltanto 4 minuti, è fuori dalla lista Champions e tutto lascia presagire la decisione scontata da parte della dirigenza rossonera: niente riscatto di 12 milioni fissato col Wolsfburg e giocatore che torna in Germania.

Invece sembrerebbe diverso l’epilogo del centrocampista belga, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Aster Vranckx in allenamento è salito di livello con miglioramenti a vista d’occhio rispetto a qualche tempo fa.

Naturalmente l’errore di cui parlavamo prima contro la Roma non ha aiutato e il tecnico Stefano pioli nel suo nuovissimo 3-4-2-1 fino ad ora ha preferito giocatori più difensivi a centrocampo come Tonali, Bennacer e Bakayoko.

Tutto ciò non esclude che le cose possano cambiare in questo periodo col Milan pronto a testare il giocatore con una chance a partita in corso, fondamentale per prendere una decisione a fine stagione sul futuro del calciatore.