Champions League, “Milan o Napoli in semifinale?”: la risposta di Zanetti

Nelle giornate di mercoledì 12 aprile e martedì 18 aprile si disputeranno le gare di andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. I rossoneri hanno passato il turno con il Tottenham di Antonio Conte mentre gli azzurri hanno battuto l’Eintracht Francoforte in tutte e due le sfide.

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato del sorteggio Champions ai microfoni di Madero Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Per noi è stato un anno difficile perché il Napoli sta facendo cose straordinarie. Nelle altre vedo che manca la continuità mentre gli azzurri sbagliano pochissimo. Finora abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia e abbiamo vinto una Supercoppa col Milan. Per la semifinale non ho preferenze tra Milan e Napoli, ma dobbiamo prima pensare ad eliminare il Benfica.