La roboante vittoria per 4-0, ottenuta dal Milan contro il Napoli capolista, allo Stadio Diego Armando Maradona, ha sorpreso tutti. I rossoneri hanno messo in mostra la migliore prestazione dall’inizio della stagione, e una delle migliori dell’intera gestione Pioli.

Questo anche perché la sfida di campionato è un’anticipazione del doppio incontro di Champions League, che vedrà nuovamente affrontarsi le due compagini. Una vittoria del genere è un’iniezione di fiducia notevole in vista del remake europeo.

Chi invece non ritiene fondamentale il successo del Milan è Fabio Caressa. Il noto giornalista si è espresso durante il post partita a Sky Calcio Club, di seguito le polemiche dichiarazioni:

Secondo voi non c’è in testa il fatto che il Napoli, a campionato già vinto, la prima di tre partite? Sai, come quelli che giocano a biliardo, che ti fanno vincere la prima partita così stai tranquillo e poi la seconda…