Leao gol e polemica: il gesto di Pioli spiazza tutti

È iniziata Napoli-Milan, il primo dei tre confronti ravvicinati che impegneranno gli azzurri e i rossoneri nel mese di aprile, considerando le gare d’andata e ritorno delle semifinali di Champions League che andranno in scena mercoledì 12 aprile a San Siro e martedì 18 aprile al Maradona.

Risultato al momento sull’2 a 0 per il Milan grazie alla rete di Rafael Leao con un pallonetto che ha battuto Meret su assist di Brahim Diaz e alla rete di quest’ultimo.

Leao, dopo il gol l’esultanza polemica

Rafael Leao dopo la rete dell’1 a 0 del Milan ha esultato sotto il settore ospiti in maniera abbastanza polemica mimando con le mani il gesto del parlare. Una volta passato davanti la panchina il giocatore portoghese è stato rimproverato da Stefano Pioli, per nulla contento del gesto.

Stefano Pioli riprende Rafael Leao dopo l’esultanza contro il Napoli

Napoli-Milan, i possibili scenari in classifica

Sfida importante soprattutto in ottica campionato, infatti il Napoli con una vittoria salirebbe a 74 punti, ben diciannove in più rispetto alla Lazio seconda in classifica con 55 punti. Invece, nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a strappare i tre punti in casa dei partenopei, salirebbe a 51 punti, superando i rivali dell’Inter e stabilendosi al terzo posto in classifica.