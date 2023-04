Milan-Lecce, sfottò della Curva Sud al Napoli – FOTO

In questi minuti si sta giocando Milan-Lecce, partita valida per la 31° giornata: i rossoneri sono chiamati al riscatto in Campionato, dopo i due pareggi consecutivi, per rimanere agganciati alla zona Champions.

Nel frattempo, in settimana il Milan ha conquistato l’accesso alla doppia sfida contro l’Inter, in semifinale di Champions League: i rossoneri hanno battuto il Napoli ai quarti di finale, mettendo in campo due prove convincenti.

Milan-Lecce, tifosi ancora in clima Champions: lo striscione della Curva Sud

La conquista della semifinale di Champions ha fatto tornare l’entusiasmo in casa Milan: i rossoneri non raggiungevano una semifinale da 16 anni, quando in quell’anno a vincere la coppa dalle grandi orecchie era proprio la squadra rossonera.

Il Milan ha raggiunto la semifinale grazie soprattutto alla vittoria in casa: i rossoneri non erano certamente i favoriti, ma hanno dimostrato di poter competere con la capolista del Campionato.

Striscione Curva Sud

Tifosi rossoneri ancora in clima Champions durante la partita contro il Lecce: nei primi minuti della gara, infatti, la Curva Sud ha esposto uno striscione contro il Napoli e i tifosi partenopei.

“Nun té preocupa’ guagliò: ce sta’ o napule fore“: i tifosi rossoneri hanno voluto ribadire così la vittoria sul Napoli, dopo che la propria squadra era stata sminuita prima della doppia sfida con i partenopei.