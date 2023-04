Milan-Lecce, ballottaggio in avanti per Pioli: la probabile formazione

Dopo 16 lunghi anni il Diavolo torna tra le prime 4 d’Europa, nella competizione più importante, battendo un Napoli lanciatissimo in campionato.

A separare i rossoneri dalla finale di Istanbul c’è l’Inter, con un doppio derby in programma a maggio che si preannuncia davvero infuocato.

Entrambe le squadre milanesi sembrano aver fatto una scelta, rischiare il quarto posto in campionato per concentrare tutte le energie sul grande sogno chiamato Champions League.

Così facendo, però, almeno una delle due rischia di trovarsi con il cerino in mano, nonostante un bel cammino in Europa. Almeno una delle due perchè con la sentenza di ieri anche la Juve è tornata in corsa prepotentemente per la Champions, +15 in classifica e Milan ed Inter ora rispettivamente quinta e sesta.

Messias Saelemakers

Prima della semifinale d’andata, però, ci sono varie partite di campionato dove la squadra di Stefano Pioli ha l’obbligo di recuperare sulle dirette concorrenti per la corsa Champions.

Domenica a San Siro ci sarà il Lecce, desideroso di punti salvezza ma che viene da un filotto negativo da 7/8 partite.

Il tecnico emiliano opterà per qualche cambio rispetto alla gara del Maradona, soprattutto in avanti, dove al posto di Brahim come ala destra giocherà con ogni probabilità Messias e non Saelemakers, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Questa la probabile formazione dei rossoneri:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Bennacer, Leao; Giroud.