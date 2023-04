Pobega pensa al Napoli: “Dobbiamo esaltare le nostre caratteristiche”

Tommaso Pobega, intervistato da Milan TV, ha analizzato il pareggio di ieri sera contro l’Empoli. Un risultato che ha stroncato il tanto entusiasmo che si era venuto a creare, giustamente, dopo il netto 0-4 del Maradona contro il Napoli.

I rossoneri ora dovranno essere in grado di reagire, per affrontare al meglio gli azzurri di Spalletti in Champions League.

Le dichiarazioni di Pobega: