Calabria dopo Juve-Milan: “Stagione positiva”, poi il commento sulla Champions

Davide Calabria ha commentato ai microfoni di DAZN la bella vittoria di Torino spiegandola ogni particolare e parlando fra presente e futuro.

Il difensore del Milan apre così la sua intervista:

“La Champions era il nostro obiettivo, siamo venuti qui per portare a casa i tre punti e qualificarci. Non è scontato vincere tutti gli anni lo scudetto, quindi l’obiettivo era la Champions. Siamo andati anche oltre le nostre aspettative, ce la siamo giocata alla grande nonostante tanti altri e bassi .Tutte le partite sono importanti, abbiamo qualche rammarico. Difficoltà che ci faranno crescere l’anno prossimo, abbiamo un anno in più di esperienza. Quest’anno il volevamo era alzare qualche coppa, purtroppo non ce la abbiamo fatta”